Tokio Alles versucht und am Ende dennoch klar verloren. Rollstuhltennisspieler Thomas Flax ist bei den Paralympics in Tokio in der ersten Runde ausgeschieden. Der 37-jährige Dornbirner unterlag wie erwartet dem Südafrikaner Evans Maripa 2:6, 0:6. Neben Flax sind auch die anderen drei rot-weiß-roten