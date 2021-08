Link kopiert

Frastanz, Krumbach Unternehmer Georg Graninger pendelt derzeit zwischen zwei Produktionsstätten. Die Graninger Tiefkühl GmbH stellt derzeit noch am Standort Krumbach u. a. bis zu 200.000 Knödel her und bringt gleichzeitig das ehemalige Gastina-Werk in Frastanz auf neuesten Stand. Dort wird die Produ