Link kopiert

Wien Mit einem Sicherheitskonzept will Bildungsminister Heinz Faßmann erneute Schulschließungen verhindern. So soll es in den ersten beiden Wochen eine Testpflicht für alle Schüler geben. Danach könnte sie nur für Ungeimpfte gelten. Für Lehrer, die sich nicht impfen lassen wollen, zieht das Minister