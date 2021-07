Link kopiert

Altach Der Cashpoint SCR Altach startet am Samstag in die neue Saison. Zum Auftakt wartet mit dem LASK gleich ein echter Kracher in der heimischen Arena auf die Schützlinge von Trainer Damir Canadi. Und der hat in den Tagen nach dem Cup-Aus laut Defensivmann Stefan Haudum die „richtigen Worte“ gefun