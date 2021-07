Link kopiert

Van Horn Wenige Tage nach Richard Branson hat mit Jeff Bezos ein weiterer Milliardär sein eigenes Raumschiff erfolgreich erprobt. Der Amazon-Gründer flog am Dienstag mit seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin gemeinsam mit drei weiteren Menschen an Bord ins All. Insgesamt dauerte der Flug rund zeh