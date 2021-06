Link kopiert

Bregenz Nun ist klar, was davor eigentlich schon klar war: Eva Hammerer und Daniel Zadra beerben Johannes Rauch an der grünen Parteispitze. Das Duo stellt sich heute in einer Woche bei der Landesversammlung zur Wahl. Die Doppelspitze soll ein Zeichen sein, dass Verantwortung und Macht geteilt werden