Neuer Bahnhof in Bregenz an alter Stelle













Bregenz In Bregenz wird von einer Expertengruppe unter Hochdruck an einem Masterplan Bregenz-Mitte gearbeitet. Intern wurden erste Ergebnisse präsentiert, jedoch Stillschweigen vereinbart. Durchgesickert ist, dass der neue Bahnhof jedenfalls unverändert am bisherigen Standort entstehen soll. »A6