Wien, Schwarzach Ab 1. Juli ist fast alles wieder möglich. In Clubs und Diskotheken darf wieder getanzt werden. Für Großveranstaltungen wird es nur noch die Vorgabe „getestet, geimpft oder genesen“ geben, kündigte die Bundesregierung am Donnerstag an. Das sorgte in der Vorarlberger Nachtgastronomie