Link kopiert

Wien Heute, Donnerstag, präsentiert die Bundesregierung die Lockerungen ab 1. Juli. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) erklärte am Abend zuvor bei „Vorarlberg Live“, dass unter anderem die FFP2-Maske infrage gestellt werde. In vielen Bereichen werde die Maskenpflicht gänzlich fallen, in