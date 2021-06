Link kopiert

Bregenz Was kostet die Krise? In Vorarlberg gibt es einige Zahlen dazu. Eine stammt aus dem Rechnungsabschluss 2020, den die Landesregierung am Dienstag präsentierte: 140 Millionen Euro beträgt das Budgetloch, das sich aus steigenden Ausgaben und sinkenden Einnahmen zusammensetzt. Der Schuldenstand