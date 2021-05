Link kopiert

Für die rund 1000 Hotels in Vorarlberg beginnt heute, Mittwoch, der Restart. Für vier Hotels – zwei in Lustenau, je eines in Rankweil und Laterns – ist es ein Neustart. Die Hotels eröffnen in den nächsten Tagen und Wochen und sind derzeit im Endspurt, bevor die ersten Gäste empfangen werden. »D1