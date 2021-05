Link kopiert

Schwarzach Die Impfkampagne in Vorarlberg steht vor der Kippe: In einigen Wochen geht es nicht mehr darum, möglichst schnell möglichst viele zu impfen, sondern darum, den Rest von der Spritze zu überzeugen. Wie eine repräsentative VN-Umfrage zeigt, sind das einige: 72 Prozent der Befragten gaben an,