Mobilität in Vorarlberg fast auf Vorkrisenniveau













Link kopiert

Wien, Bregenz Die Vorarlberger sind nahezu so viel unterwegs wie vor der Krise. Laut Mobilitätsdaten von A1 ist die Mobilität so hoch wie sonst nirgends in Österreich. Gleiches gilt für die Infektionszahlen. Sie sind auf über 250 pro 100.000 Einwohner und Woche geklettert. Die Spitalskapazitäten ble