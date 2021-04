Link kopiert

neu-delhi Die Coronasituation in Indien spitzt sich immer weiter zu. Am Montag musste das Land wieder einen neuen weltweiten Höchststand an Neuinfektionen vermelden. Die Krankenhäuser sind überlastet, der Sauerstoff zur Behandlung von Covid-19-Patienten wird zunehmend knapp. In welchem Ausmaß die zu