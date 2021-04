Link kopiert

Bregenz Immer mehr Menschen in Vorarlberg leben allein. In den letzten 16 Jahren ist die Zahl der Single-Haushalte um fast die Hälfte gestiegen, von 41.400 auf 58.400. Die stärkste Zunahme von Ein-Personen-Haushalten gibt es in der Altersgruppe der 45- bid 59-Jährigen. Expertin Kriemhild Büchel-Kape