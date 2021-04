Link kopiert

bregenz Es war ein guter Start in die bevorstehenden Chancenwochen in Sachen Impfen. Von Mittwoch bis Sonntagabend haben rund 12.900 Vorarlberger ihre erste Teilimpfung erhalten. Immunisiert wurden über 50-jährige Personen und in Phase 2 bzw. 3 definierte Berufsgruppen. Bereits heute, Montag, sollen