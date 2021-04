Link kopiert

Schwarzach Am 26. April 1986 ereignete sich in Tschernobyl eine Katastrophe. Der Reaktorblock 4 des Atomkraftwerks flog in die Luft. Die Auswirkungen waren auch in Vorarlberg spürbar, wie Mitglieder des damaligen Krisenstabs erzählen. Hildegard Breiner blickt im VN-Interview ebenfalls zurück. Noch J