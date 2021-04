Link kopiert

Schwarzach Mit dem Frühling ziehen neue Modetrends in unserem Kleiderschrank ein. An bunten und auffälligen Mustern kommt man in diesem Jahr nicht vorbei. Für gute Laune sorgen nicht nur florale Prints und Karos, sondern auch verspielte Polka-Dots und tierische Prints wie Zebra- oder Schlangenmuster