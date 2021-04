Link kopiert

Schwarzach Fast ein Viertel aller Impfberechtigten in Vorarlberg hat bereits zumindest die erste Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Das sind rund 80.000 Menschen, also die Hälfte aller Angemeldeten. In der Dornbirner Impfstraße herrschte am Sonntag allerdings Ruhe. Die Kühlschränke sind leer, e