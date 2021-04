Link kopiert

bregenz Die dritte Corona-Welle ist nun endgültig auch in Vorarlberg angekommen. Zwar ist die Sieben-Tage-Inzidenz noch immer die niedrigste in ganz Österreich. Das könnte sich allerdings bald ändern. Nirgendwo ging der Anstieg zuletzt so stark vonstatten. Hält der Trend an, könnte Vorarlberg am Woc