Link kopiert

Schwarzach Herbert Sausgruber war Landesrat, Landesstatthalter und Landeshauptman. In dieser Rolle hat er viele Kämpfe mit dem Bund ausgefochten und viele Krisen mit dem Bund gemeinsam gemeistert. So sieht er den Föderalismus auch in der Coronakrise aufgestellt. Es sei gut, dass die übergeordnete St