Innsbruck Auch im siebten Anlauf in Folge reichte es für den FC Dornbirn gegen Wacker Innsbruck nicht zu einem Treffer oder Punkt. Die Mannschaft von Trainer Markus Mader unterlag in der 22. Runde der 2. Liga bei den Tirolern, die um den Aufstieg kämpfen, mit 0:1. Erst in der zweiten Halbzeit fanden