Link kopiert

Schwarzach, Bludenz Die Gastronomenfamilie Wilfinger baut in Bludenz das neue Fohren Center Hotel und investiert dafür zehn Millionen Euro. Auf die Zeit nach überstandener Pandemie setzen auch zahlreiche weitere Beherberger, die entweder in Kürze eröffnen, wie zwei Hotels in Lustenau, oder die Pläne