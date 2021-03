Link kopiert

schwarzach In Vorarlberg zieht die 7-Tage-Inzidenz an. Am Sonntag lag der Wert bei 122, eine Woche zuvor noch bei 59. Die Modellregion sieht das Land aber nicht in Gefahr, denn spätestens nach Ostern soll der Impf-Turbo zünden. Dann könnten pro Woche rund 10.000 Personen die Erstimmunisierung erhalt