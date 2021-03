Link kopiert

Feldkirch Die Zahl der Firmenpleiten ist in Vorarlberg im ersten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahr um rund 60 Prozent gesunken. Konkret schlitterten acht Unternehmen in den ersten drei Monaten des Jahres in die Insolvenz. Der Grund liegt laut KSV1870 in den Corona-Hilfen der Regierung. Einen Zuwach