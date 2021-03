Link kopiert

Wien, Feldkirch Es war ein hartes Ringen, dass die Gastronomie in Vorarlberg am Montag öffnen darf. Doch die strengen Maßnahmen lassen nicht wenige Gastwirtinnen und -wirte zögern, überhaupt aufzusperren. Da kommt das neue Unterstützungspaket für die Gastronomen und in der Gastronomie Beschäftigte g