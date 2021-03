Link kopiert

Baden, Schwarzach Die Lage des Einzelhandels in Österreichs und Vorarlbergs Städten, die von der Beratungsfirma Standort + Markt Ende 2020 analysiert wurde, ist durch neue Kaufgewohnheiten, Online-Konkurrenz und nun auch die Coronakrise unter Druck. Das zeigt sich an den Leerständen, die z. B. in de