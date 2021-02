Link kopiert

wien Im Vorjahr ist die Zahl der Asylanträge in Österreich zum ersten Mal seit 2015 wieder gestiegen. Trotz Corona-Pandemie kam es zu einem Anstieg von rund zehn Prozent. Das geht aus der Jahres-Asylstatistik hervor, die das Innenministerium am Donnerstag in Wien präsentiert hat. Der EU-Trend ist ei