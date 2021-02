Link kopiert

Dornbirn Beim Impfen wird das Tempo angezogen. Allein an diesem Wochenende erhielten über 5300 Personen ihre Erstimmunisierung. In der gleichen Tonart geht es am kommenden Wochenende weiter. Da stehen rund 5000 Personen auf der Impfliste. Am Zug sind über 80-Jährige, Risikopatienten sowie Beschäftig