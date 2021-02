Hospiz am See noch ohne Impfungen













Noch immer wartet viel Gesundheitspersonal auf die erste Impfung. Besonders betroffen sind das Hospiz am See oder die Reha-Klinik Montafon in Schruns. Das Land argumentiert mit der Impfstoffknappheit und verspricht Impfungen, sobald die nächsten Lieferungen eintreffen. »A4