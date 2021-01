Link kopiert

Feldkirch Die diesjährige Wintervogelzählung hat die Rekorde gebrochen: Noch nie haben so viele Menschen ihre Ergebnisse an die Vogelschutzorganisation BirdLife gemeldet. Nicht nur Nahrung, sondern auch besondere Einblicke in die Verhaltensweisen der Gartenbewohner bieten Vogelhäuschen mit integrier