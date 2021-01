Link kopiert

Wien Die Bundesregierung verlängert eine Reihe von Corona-Hilfsmaßnahmen. So wurde die Verlängerung des Härtefallfonds bis Mitte Juni beschlossen, ebenso die angekündigte Mehrwertsteuer-Befreiung für FFP2-Masken. Die Auszahlung der Pendlerpauschale auch an all jene, die im Homeoffice arbeiten, wird