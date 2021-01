Über eine Milliarde an freiwilligen und ­zusätzlichen Beiträgen

Link kopiert

Dornbirn Martin Ohneberg, Präsident der Industriellenvereinigung Vorarlberg, stellte beim IV-Neujahrsempfang, der heuer corona-bedingt erstmals in digitaler Form stattfand, eine positive Botschaft in den Mittelpunkt: „Die Vorarlberger Industrie und eng verbundene Unternehmen leisten über eine Milliarde Euro an zusätzlichen, freiwilligen Beiträgen für ihre Mitarbeiter, für die Menschen in Vorarlberg und die globale Gesellschaft.“ Dieser Betrag ist das Ergebnis einer Erhebung des Vorarlberger Verhaltensökonomen Gerhard Fehr und seines Teams (Fehr Advice). 50 Betriebe wurden dazu hinsichtlich aller zusätzlichen Leistungen – abgesehen von Löhnen, Steuern, Abgaben – analysiert. »D2