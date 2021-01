3:0-Erfolg der Bulldogs in Ungarn













Link kopiert

Szekesvehervar Nach einem holprigen Start ins neue Jahr, der gleich vier Niederlagen in Folge in der Ice Liga mit sich brachte, hat der Dornbirner EC wieder volle Fahrt aufgenommen. Nach dem 6:2-Sieg gegen Graz am Montag setzten sich die Dornbirner im Auswärtsspiel gegen Fehervar AV19 mit 3:0 durch. Als Torschützen gegen den Tabellenzweiten trugen sich Kevin Macierzynski, Stefan Häußle und Andrew Yogan ein. »C2