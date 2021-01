Übersterblichkeit im Land besonders hoch

Link kopiert

Wien Die Coronapandemie hat zu einem deutlichen Anstieg der Todesfälle geführt. Über 90.000 Menschen starben im vergangenen Jahr in Österreich und damit um fast elf Prozent mehr als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Die Vorarlberger waren besonders betroffen. Im Land stieg die Todesrate im Vergleich um 13,1 Prozent. Die Übersterblichkeit zeigt sich in der Gruppe der Über-65-Jährigen sehr deutlich. Gleichzeitig sorgte das Virus laut Statistik Austria für den stärksten Rückgang der Lebenserwartung seit Beginn der Aufzeichnungen 1951. Der Knick sei außerdem deutlich größer als selbst in sehr starken Grippejahren üblich.