Regierungskrise in Italien mit offenem Ausgang

rom Nachdem der frühere Regierungschef Matteo Renzi mit seiner Splitterpartei Italia Viva die Mitte-Links-Koalition platzen ließ, herrscht in Italien Regierungschaos. Am Donnerstag suchten die Parteien in Rom fieberhaft nach einem Ausweg aus der Krise. Ob der parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte eine dritte Regierung auf die Beine stellen kann, ist offen. Den Austritt von Italia Viva aus dem Kabinett bezeichnete Conte als „schweren Schaden“ für Italien. Renzis Popularität hat der Schritt jedenfalls geschadet. »D7