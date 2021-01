Coronacluster bei Busfahrern und Spitalspersonal

Link kopiert

bregenz Nach einer längeren Zeit ohne größere Coronacluster sind nun ausgerechnet in öffentlichen Bereichen zwei aufgetreten. Zum einen geht es um 31 Busfahrerinnen und -fahrer, die sich offenbar in einer Kantine in Bregenz angesteckt haben, zum anderen ist die Unfallchirurgie im Landeskrankenhaus Feldkirch betroffen. Dort wurde ein Pflegeteam von 18 Personen positiv getestet. Für den Öffentlichen Personennahverkehr wurde ein Krisenstab eingerichtet. Ab heute werden zudem alle Beschäftigten bei Bus und Bahn getestet. »A6