Budgetloch wird täglich größer

Bregenz Viele Bereiche der Wirtschaft stehen seit Wochen still. Damit verbunden sind auch enorme Rückgänge bei den Steuereinnahmen, die das Budget von Land und Gemeinden belasten. Alleine dem Land Vorarlberg fehlen 2020 Ertragsanteile des Bundes in Höhe von 93,36 Millionen Euro zum Voranschlag, das Budgetloch der Kommunen beläuft sich auf weitere 52,12 Millionen Euro. Damit nicht genug: Die den VN vorliegende Prognose des Finanzministeriums sieht für heuer weitere massive Rückgänge bei den Steuereinahmen vorher. Ging das Ministerium im April noch von Ertragsanteilen für Vorarlberg in der Höhe von 734,68 Millionen Euro aus, so wird jetzt nur noch mit 644,73 Millionen Euro gerechnet. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP, 53) spricht von einem in der zweiten Republik noch nie dagewesenen Steuereinbruch und der größten Herausforderung seiner Amtszeit. Die Coronakrise wird die finanzielle Lage des Landes noch länger belasten. Es brauche Durchhaltevermögen, weil auch die Kosten für die Pandemiebekämpfung steigen. »A5