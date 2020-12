Viele Pannen vor Anschlag in Wien













Link kopiert

Wien Am Abend vor Weihnachten stellte das Innenministerium einen Zwischenbericht der Untersuchungskommission zum Terroranschlag in Wien am 2. November vor. Das Ergebnis ist wenig schmeichelhaft: Die Kommission fand eklatante Pannen der Verfassungsschützer im Umgang mit dem späteren Attentäter. Die G