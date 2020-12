Link kopiert

SCHWARZACH In der ersten Dezemberwoche gab es in Vorarlberg 106 Sterbefälle. Das waren doppelt so viele wie im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre in dieser Kalenderwoche. Im 21. Jahrhundert hat es im Land überhaupt noch nie eine Woche gegeben, in der so viele Menschen gestorben sind. Die Entwic