Bregenz Beim Thema Antigen-Massentestung gehen die Meinungen der Vorarlberger Lehrerinnen und Lehrer auseinander. Es gibt unter den Pädagogen eine große Anzahl an Zweiflern an den Tests. Sie äußern in diesem Zusammenhang viele Bedenken. In einer Information der Initiative „Freie Lehrer“ im Frage-Ant