Das Militärkommando Vorarlberg ist beim Antigen-Massentest am Wochenende für die Logistik im Land verantwortlich. Am Montag wurden die Pakete für die Schutzausrüstungen durch den Pionierzug zusammengestellt und auf Lkw verladen. Die Schnelltests landeten am Abend in der Walgaukaserne. Militärkommand