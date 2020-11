Chaostage an den heimischen Schulen













Link kopiert

Bregenz Fernunterricht, Betreuung, Förderunterricht, regulärer Unterricht: Die heimischen Schulen bieten derzeit trotz offizieller Sperre alles an, was sie zu bieten haben. Die Pädagogen müssen an vielen Fronten agieren und bekommen dafür auch viel Lob. Allerdings: Viele Lehrkräfte und Schulleiter s