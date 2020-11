Link kopiert

Feldkirch Weil ein betrunkener Oberländer dem Mann seiner Schwester die Klinge eines Jausenmessers direkt an die Kehle hielt, musste er sich am Landesgericht Feldkirch wegen gefährlicher Drohung verantworten. Der 54-Jährige wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 480 Euro verurteilt, 240 davon sind au