schwarzach Der zweite Lockdown, der am Dienstag beginnt, soll von Massentestungen begleitet werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will ähnlich wie in der Slowakei vor der Öffnung am 7. Dezember möglichst viele Menschen testen, unter anderem Lehrer und vor Weihnachten auch Massentests durchführe