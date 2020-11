Link kopiert

Wien Eine Woche nach dem Anschlag in Wien haben am Montag Razzien gegen Vereine mit Verbindung zu Muslimbruderschaft und Hamas stattgefunden. In der Steiermark, Kärnten, Niederösterreich und Wien gab es circa 60 Hausdurchsuchungen und Ermittlungen gegen 70 Beschuldigte. Es geht laut Innenminister Ka