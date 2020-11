Link kopiert

Wien 15 Personen wurden bislang in Zusammenhang mit dem Anschlag in Wien festgenommen, acht waren vorbestraft. Vorwürfe, wonach die Behörden Informationen zu einem versuchten Munitionskauf durch den späteren Attentäter Kujtim F. nicht nachkamen, wurden zurückgewiesen. Seine Spuren führen bis in die