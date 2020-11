Link kopiert

bregenz Der zweite Lockdown steht vor der Tür, die Infektionszahlen steigen weiter alarmierend, und in den Krankenhäusern werden die Betten knapp. Das Spital in Dornbirn ist mit seinen Intensivbetten jedenfalls schon an der Grenze. Diese Entwicklung hat auch das Land alarmiert. Morgen, Dienstag, tri