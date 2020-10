Link kopiert

feldkirch In den kommenden Tagen und Wochen stehen zahlreiche kirchliche Feste an, die gefeiert werden wollen. Am Sonntag ist Allerheiligen, schon bald darauf folgt die Advents- und Weihnachtszeit. Diese Anlässe fordern auch die Kirche. Diözesanbischof Benno Elbs betonte im VN-Interview die Wichtigk