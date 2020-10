Link kopiert

nizza Nach dem Attentat in einer Kirche in der Mittelmeerstadt Nizza mit drei Todesopfern steigt in Frankreich die Sorge über weitere Anschläge. Innenminister Gerald Darmanin sagte am Freitag, es könnte erneut zu Angriffen kommen. Frankreich befinde sich im „Krieg gegen die islamistische Ideologie.“